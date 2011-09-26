нужна статья для конференции...На три листа А4...

)Предмет маркетинг, тема "Формирование позитивного имиджа в сфере услуг".

Слишком много научной информации не требуется - это конференция для магистрантов первого года обучения, но вот сроки, к сожеленью, поджимают - надо до 30 сентября

Нам вообще сказали, что эта статья может являться введением в нашу будущую диссертацию, так что немного научной информации все же требуется.