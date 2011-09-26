Реферат по дисциплине РЦБ

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Закрыт2 заявки187 просмотров

Реферат на 7 листов. Антиплагиат 85%. Оформление по методичке. Срок сдачи 5 октября. Срок оплаты - через три недели (гарантия качества). Литература 2007-2011г.в. - не менее 7 шт. (из списка в методичке).

14 лет назад
linet
Елена 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

elo44ka
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

elo44ka
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад