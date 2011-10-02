Курсовой по менеджменту 03

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен4 заявки132 просмотра

Курсовой по менеджменту 03

Объем 30-35 страниц.

План, рекомендации, методичка по оформлению в приложении.

Введение, заключение, список литературы обязателен.

Список литературы не менее 20 источников.

Сноски на литературу не менее чем на каждой второй странице работы.

Оригинальность работы 90% .

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ого месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.

Срок сдачи работы до 01.10.2011 до 02 часов ночи МСК

Бюджет 30 USD (950 Руб.,)

14 лет назад
Iskatel777
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

rlida
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад
$30
3 дня
Очередной проект выполнен отлично! Все требования по работе соблюдены, видно, что специалист настоящий профессионал! Спасибо за помощь! Благодарю за сотрудничество! 10 баллов!!! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн
Надежность, как известно, залог уверенности. Я, как исполнитель, уверена в Константине как в надежном заказчике. Именно поэтому мне хочется выполнять работу для Константина постоянно. Всегда четкое тз, замечания только по существу, моментальная оплата работы. Лучшего заказчика и желать не нужно. Однозначно +100 к положительным отзывам.

Заявки фрилансеров

rlida
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад
ТОП-10
Рефераты, Курсовые и Дипломы