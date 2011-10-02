Требуется доработка курсовой работы по дисциплине: "Основы проектирования и эксплуатации газопроводов" ...
Курсовой по менеджменту 03
Курсовой по менеджменту 03
Объем 30-35 страниц.
План, рекомендации, методичка по оформлению в приложении.
Введение, заключение, список литературы обязателен.
Список литературы не менее 20 источников.
Сноски на литературу не менее чем на каждой второй странице работы.
Оригинальность работы 90% .
Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.
В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.
Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.
Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ого месяцев.
Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.
Срок сдачи работы до 01.10.2011 до 02 часов ночи МСК
Бюджет 30 USD (950 Руб.,)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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