Требуется доработка курсовой работы по дисциплине: "Основы проектирования и эксплуатации газопроводов" ...
Программирование на Visual C++
Требуется выполнить курсовую работу из двух частей:
1 часть:
Цель работы: создание диалогового приложения для вы-бора html-страницы.
2 часть:
Цель работы: создание приложения на базе архитектуры документ/вид. Приложение должно получать данные (адреса html-страниц) с диалогового окна, созданного в первой части курсовой работы, и загружать выбранную страницу.
Работа будет заключаться в создании нового приложения, примером для которого может послужить Sample12 и модификация диалогового приложения, созданного в первой части курсовой работы.
Доп. ПО и методичку - вышлю по запросу, т.к. они много весят.
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