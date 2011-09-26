Программирование на Visual C++

Требуется выполнить курсовую работу из двух частей:

1 часть:

Цель работы: создание диалогового приложения для вы-бора html-страницы.

2 часть:

Цель работы: создание приложения на базе архитектуры документ/вид. Приложение должно получать данные (адреса html-страниц) с диалогового окна, созданного в первой части курсовой работы, и загружать выбранную страницу.

Работа будет заключаться в создании нового приложения, примером для которого может послужить Sample12 и модификация диалогового приложения, созданного в первой части курсовой работы.

Доп. ПО и методичку - вышлю по запросу, т.к. они много весят.