Управленческий учет

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Завершен2 заявки129 просмотров

Управленческий учет.

Страница 12 методички, задача №5, вариант 3.

Теоретическая и практическая структура работы.

14 лет назад
oxana1985
Ксения 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$30
4 дня
Спасибо за работу!
Ксения отличный заказчик. Оплата сразу, четкие ТЗ, постоянно на связи, спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад