Курсовая работа

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Закрыт10 заявок254 просмотра

Курсовик "технология приготовления кулинарной продукции из круп, бобовых и макаронных изделий". Срок 1 неделя. Все материалы к курсовой работе скину на емейл

14 лет назад
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43 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
3 отзыва

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