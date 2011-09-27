Курсовой АИС почтового отделения

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Закрыт1 заявка117 просмотров

Нужна аналогия вот этого курсача и проги на Delphi http://www.free-lance.ru/users/MAX220B/viewproj.php?prjid=1889737, да даже не столь важен курсач (текст) - а важнее база + прога!!

Цены не высокие (есть пример)

Delphi
14 лет назад
alex_91
34 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров