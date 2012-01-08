Научная статья по налогообложению

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Завершен10 заявок214 просмотров

Тема статьи: Проблема отнесения налогов и налоговых доходов к соответствующим уровням бюджетной системы РФ

На все источники, все цитаты должны быть ссылки в квадратных скобках.

В статье нужно расписать:

систему налогов РФ,

структуру бюджетной системы и РФ и в форме таблицы указать какие налоги в каких процентах в какие бюджеты распределяются

какие есть собственно Проблемы в этом плане.

Объем 9 стр.

8-9 источников не старее 2009-2010 года.

срок 5 дней

14 лет назад
univer911
Елена 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

r-alena
44 года
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$60
5 дней
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Очень приятно с Еленой, четкое задание и своевременная оплата. Спасибо.

Заявки фрилансеров

r-alena
44 года
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад

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