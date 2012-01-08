Научная статья по налогообложению

Тема статьи: Проблема отнесения налогов и налоговых доходов к соответствующим уровням бюджетной системы РФ

На все источники, все цитаты должны быть ссылки в квадратных скобках.

В статье нужно расписать:

систему налогов РФ,

структуру бюджетной системы и РФ и в форме таблицы указать какие налоги в каких процентах в какие бюджеты распределяются

какие есть собственно Проблемы в этом плане.

Объем 9 стр.

8-9 источников не старее 2009-2010 года.

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