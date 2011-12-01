Диплом менеджмент

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Завершен15 заявок240 просмотров

Совершенствование ораганизации труда менеджеров ЛПУ на примере

Введение.

Глава 1(Общетеоретическая).

Глава 2. Описание деятельности предприятия - как с помощью какой методики будет проводиться анализ?

Глава 3. Перечень мероприятий. Описать что мы предлагаем. Расчет эффективности.

14 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
44 года
15 лет в сервисе
Была
24 дня назад

Выбранный исполнитель

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$180
10 дней
Марина во время работы со мной проявила себя как честный исполнитель, который готов прислушиваться к заказчику и совершенствовать работу. Это ценно. Спасибо.
Дарья очень порядочный и отвественный арботодатель! Всегда готова помочь советом и обсудить все ньюансы работы! Оплата четко в оговоренные сроки! Спасибо!

Заявки фрилансеров

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад