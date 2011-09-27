Курсовая работа по физике

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт3 заявки166 просмотров

Курсовая работа по физике

14 лет назад
123sdv
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Диплом по банковскому делу

    Вид работы: Дипломная работа Тема: Овердрафтное кредитование юридических лиц на примере ООО "" Объём работы: от 70-90 Антиплагиат: от 75% Срок: готовая работа интересует готовая работа. план работы ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Научная статья по налогообложению

    Тема статьи: Проблема отнесения налогов и налоговых доходов к соответствующим уровням бюджетной системы РФ На все источники, все цитаты должны быть ссылки в квадратных скобках. В статье нужно расписать: ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Диплом на английском, языкознание

    $250

    Тема: Особенности перевода 2-3членных сочетаний. Анализ сочетания и учета содержания текста в целом при формальной невыраженности компонентов. Объём 60-70 стр. Практическая часть желательно на "газетных заголовках" срок 30 дней

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Курсовая (с практической частью) АИС

    Тема работы: Проектирование автоматизированной информационной системы Тип учебного заведения (институт, университет, техникум, т.д.): университет Предмет: Проектирование автоматизированных информационных систем Объём работы в печатных страницах: не важно Дополнительные требования к ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужна статья

    нужна статья для конференции...На три листа А4... )Предмет маркетинг, тема "Формирование позитивного имиджа в сфере услуг". Слишком много научной информации не требуется - это конференция для магистрантов первого года ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Курсовая работа

    $50

    Курсовик "технология приготовления кулинарной продукции из круп, бобовых и макаронных изделий". Срок 1 неделя. Все материалы к курсовой работе скину на емейл

    Рефераты, Курсовые и Дипломы10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Реферат по дисциплине РЦБ

    Реферат на 7 листов. Антиплагиат 85%. Оформление по методичке. Срок сдачи 5 октября. Срок оплаты - через три недели (гарантия качества). Литература 2007-2011г.в. - не менее 7 шт. (из списка в методичке).

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Курсовая работа по психологии-5

    $30

    Курсовая работа по психологии-5 с практической частью Введение, заключение, список литературы обязателен. Список литературы не менее 20 источников. Объем работы 35-40 страниц. Ссылки подстрочные на каждой второй странице. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад