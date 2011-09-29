Дописать главу 2 диплома по истории Африки

$250
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  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт11 заявок288 просмотров

Здравствуйте! Необходимо дописать 2-ю главу диплома и заключение. У меня нету времени. Файл во вложении (содержание, введение и 1-я глава + литература). Нужна добротная работа, а не интернет, в предмете разбираюсь!!! Жду предложений на эл. адрес [email protected] p.s. Необходимо реально использовать 20 источников именно книг и около 7-10 журнальных статей.

14 лет назад
loop15
Сергей 
42 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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