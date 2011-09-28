Реферат по истории и философии науки

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Закрыт12 заявок277 просмотров

Реферат по истории и философии науки

Объем от 24 до 35 листов.

Срок - воскресенье до 14-00

Требования к выбору темы и оформлению прикреплены.

14 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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