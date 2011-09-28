Реферат по истории и философии науки

Дисциплина: Контроллинг Тема: Методы решений в контроллинге (возможно, имелось ввиду Методы принятия решений в контроллинге) Объем 20 страниц (без титульника, содержания, списка литературы), кол-во источников не менее 8, ко всем цитатам ссылки на ...