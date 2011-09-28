Интернет как фактор формирования картины мира современного человека
Реферат по истории и философии науки
Реферат по истории и философии науки
Объем от 24 до 35 листов.
Срок - воскресенье до 14-00
Требования к выбору темы и оформлению прикреплены.
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