Преддипломная практика

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен4 заявки160 просмотров

Преддипломная практика(8 недель):

Проходят по месту своей работы.

Перечень документов для зачёта:

Отчёт от студента.

Дневник (с подписью и печатью организации)

Характеристика (с подписью и печатью организации

фирма Yota http://www.yota.ru/ru/?id=

менеджером

остальное на усмотрение автора. институт ГиМУ

14 лет назад
oxana1985
Ксения 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

elo44ka
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
Благодарю за качественно выполненный проект!
Спасибо за проект! Предоставили все данные, четко пояснили задание, оплатили сразу же. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

elo44ka
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад