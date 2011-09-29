Заканчиваю институт, но выбрал путь не по специальности, нужна готовая дипломная работа по программированию - Отчет (Исследовательская часть, Технологическая часть, 6-10 листов А1 и.т.д. все как положено) + желательно Программа, автоматизированная система, или подобное. Предлагайте у кого что есть и цену.