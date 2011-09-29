Диплом по таможне

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Закрыт8 заявок217 просмотров

Тема: Правовое положение владельцев таможенных складов и владельцев складов временного хранения

Требования: объем 60-70 стр, оригинальность строго не ниже 85%, сночки, в ведение: задачи, цели, объект, предмет исследования

Срок: обсуждается

Жду предложений по цене!!!

14 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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