Бизнес-план магазина одежды

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1. Название – на ваше усмотрение.

2. И.П.

3. Районный центр., население 8 тыс.

4. Простой магазин: детская, взрослая одежда, обувь.

5. Деньги: собственные и кредитные средства.

Бизнес-план состоит из следующих разделов:

Раздел 1. «Возможности фирмы (резюме)».

Раздел 2. « Общее описание компании»

Раздел 3. «Виды товаров (услуг)».

Раздел 4. «Рынки сбыта товаров (услуг)».

Раздел 5. «Конкуренция на рынках сбыта».

Раздел 6. «План маркетинга».

Раздел 7. «Юридический план»

Раздел 8. «Организационный план».

Раздел 9. «Оценка риска и страхование».

Раздел 10. «Финансовый план».

Раздел 11. «Стратегия финансирования»

14 лет назад
kcstudent
Ирина 
34 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$50
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altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$50
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Заявки фрилансеров

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад