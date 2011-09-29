Контрольная работа Вариант 16
Бизнес-план магазина одежды
1. Название – на ваше усмотрение.
2. И.П.
3. Районный центр., население 8 тыс.
4. Простой магазин: детская, взрослая одежда, обувь.
5. Деньги: собственные и кредитные средства.
Бизнес-план состоит из следующих разделов:
Раздел 1. «Возможности фирмы (резюме)».
Раздел 2. « Общее описание компании»
Раздел 3. «Виды товаров (услуг)».
Раздел 4. «Рынки сбыта товаров (услуг)».
Раздел 5. «Конкуренция на рынках сбыта».
Раздел 6. «План маркетинга».
Раздел 7. «Юридический план»
Раздел 8. «Организационный план».
Раздел 9. «Оценка риска и страхование».
Раздел 10. «Финансовый план».
Раздел 11. «Стратегия финансирования»
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