Теория автоматического управления

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Закрыт4 заявки141 просмотр

тип работы: Курсовой проект

предмет: Теория автоматического управления

тема: ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИНЕЙНОЙ САУ

Срок выполнения - 5 дней.

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14 лет назад
trujenik
Бинеева 
53 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров