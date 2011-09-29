Дипломный проект по переработке пластмасс

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Закрыт5 заявок150 просмотров

Тема: Двухцветное литье под давлением (крышка заднего фонаря). Объем 100 стр.

План по требованию.

14 лет назад
NATALIAkr
Наталия 
47 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
4 отзыва

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Нет заявок фрилансеров