Статья ВАК

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Закрыт2 заявки120 просмотров

Тема: Механизм реализации промышленной политики на предприятиях машиностроительной отрасли

Объем 12 страниц. Структура: актуальность, проблематика, выводы и пути решения (2-3 пути)

14 лет назад
kcstudent
Ирина 
34 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Pavel1976
Седов 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$40
2 дня

Заявки фрилансеров

Pavel1976
Седов 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
14 лет назад