Требуется отчет по учебно-ознакомительной практике, дневник прохождения практики,отзыв Специальность-- ГМУ Объем отчета должен быть:25-30 (не более) стр. срок прохождения 14 дней Информацию по предприятию и методичку ...
Дипломный проект по гос. муниципальному управлению
Совершенствование развития демографических процессов в ХХХХХХ крае
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