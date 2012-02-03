Диплом психология

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Завершен14 заявок292 просмотра

Взаимосвязь психотипа личности в профессиональной самоактуализации

3 методики + корреляция

Срок 12.12

13 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
44 года
15 лет в сервисе
Была
24 дня назад

Выбранный исполнитель

Zum
57 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$230
20 дней
Работа выполнена хорошо, изменения внесены оперативно.
Очередное плодотворное сотрудничество. Спасибо!

Заявки фрилансеров

Zum
57 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад