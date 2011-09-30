Взаимосвязь психотипа личности в профессиональной самоактуализации 3 методики + корреляция Срок 12.12
Курсовая работа по психологии
Курсовая по психологии
Требуется выполнить практическую курсовую работу по психологии.
Срок выполнения – 17 октября.
Ссылка на задание webfile.ru/5576892
Жду предложений по возможности выполнения и стоимости.
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