Курсовая работа по психологии

Светлана взялась за выполнение курсовой работы психологии. Составила и выслала к утвержденному сроку план. После получения плана и согласования сроков просто пропала. На звонки не отвечает, по почте в аське молчек. На сайте периодически появляется, но ответов по поводу курсовой работы больше от нее не получал. Все сроки с помощью данного автора пропущены. Работа не выслана.