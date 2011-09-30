Курсовая работа по психологии

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Закрыт13 заявок246 просмотров

Курсовая по психологии

Требуется выполнить практическую курсовую работу по психологии.

Срок выполнения – 17 октября.

Ссылка на задание webfile.ru/5576892

Жду предложений по возможности выполнения и стоимости.

14 лет назад
akondr_
Андрей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

madam_SVETLANA
Света 
45 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
2 отзыва(-1)
14 лет назад
$40
4 дня
Светлана взялась за выполнение курсовой работы психологии. Составила и выслала к утвержденному сроку план. После получения плана и согласования сроков просто пропала. На звонки не отвечает, по почте в аське молчек. На сайте периодически появляется, но ответов по поводу курсовой работы больше от нее не получал. Все сроки с помощью данного автора пропущены. Работа не выслана.

Заявки фрилансеров

madam_SVETLANA
Света 
45 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
2 отзыва(-1)
14 лет назад