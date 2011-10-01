Реферат по медицинской этике

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Завершен14 заявок239 просмотров

Необходимо написать реферат на тему "Право на информацию в сфере фармацевтических услуг".

Объём - 18 страниц.

Оформление - стандартное, сноски подстрочные, литература - от 5 источников.

Требований к плагиату нет.

Жду Ваших предложений

14 лет назад
Sergeenko
Виктория 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

DMAll
53 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$6
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Общительный, адекватный заказчик. Четкая постановка вопроса, своевременная оплата. Рекомендую!

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DMAll
53 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад