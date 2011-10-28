Курсовая работа. FBD, ST.

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Завершен1 заявка204 просмотра

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14 лет назад
MVK
44 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

aldreamer
49 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$120
4 дня
Профессиональный подход к работе (высокое качество + быстрое выполнение), умение аргументировать свою точку зрения, поддержка работы до сдачи - вот основные качества Александра, как фрилансера. А это именно то, что и нужно большинству заказчиков. Спасибо за работу.
Михаил серьезно относится к работе и ответственно к выполнению своих обязательств. Сделали шаг доверия к друг другу и работали без СБС. При этом никаких проблем не возникло - своевременная оплата. Поэтому тем, кто еще сомневается и просматривает эти отзывы могу рекомендовать сделать этот шаг доверия без колебаний

Заявки фрилансеров

aldreamer
49 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад