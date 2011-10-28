Курсовая работа. FBD, ST.

Михаил серьезно относится к работе и ответственно к выполнению своих обязательств. Сделали шаг доверия к друг другу и работали без СБС. При этом никаких проблем не возникло - своевременная оплата. Поэтому тем, кто еще сомневается и просматривает эти отзывы могу рекомендовать сделать этот шаг доверия без колебаний