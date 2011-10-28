aldreamer

Александр aldreamer

 
49 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

MVK
44 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$120
10 баллов
14 лет назад
Курсовая работа. FBD, ST.
Профессиональный подход к работе (высокое качество + быстрое выполнение), умение аргументировать свою точку зрения, поддержка работы до сдачи - вот основные качества Александра, как фрилансера. А это именно то, что и нужно большинству заказчиков. Спасибо за работу.
Михаил серьезно относится к работе и ответственно к выполнению своих обязательств. Сделали шаг доверия к друг другу и работали без СБС. При этом никаких проблем не возникло - своевременная оплата. Поэтому тем, кто еще сомневается и просматривает эти отзывы могу рекомендовать сделать этот шаг доверия без колебаний
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