Приватно для Бубновской Светланы (BubaSv)

$20
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка84 просмотра
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Курсовая по аудиту.

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12 лет назад
Vladimir2008
Владимир 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
BubaSv
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$17
1 день
По работе все отлично! Хорошая, качественная курсовая. Рекомендую Светлану, как отличного автора.
Владимир хороший заказчик, добрый и приятный человек! Задание ставит всегда четко, оплата работы своевременная! Сотрудничеством довольна!
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