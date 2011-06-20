Написать курсовую до 24.06 на одну из тем:

Высылаю Вам скан моего задания на диплом и скрипт .php. Тема диплома "Сбор и анализ статистических данных поисковой системы" Расскажу суть. Я работаю в компании, которая занимается продвижением сайтов в поисковых системах. Для начала работы с сайтом надо ...