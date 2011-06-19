Диплом Маркетинг отношений на примере ООО

Тема: Проблемы взаимосвязи общественного и индивидуального сознания в свете современной философской науки план и требования - во вложении Пишите цену и минимальный срок написания
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1. ИНО (Институт непрерывного образования); МЭСИ (Московский государственный университет экономики, статистики и информатики)
факультет: Экономики и управления
номер курса: 4
тип работы: Диплом
предмет: Специальность: гостиничный и туристический бизнес
Тема: Маркетинг отношений на примере ООО "Фреш Тревел"
работа содержит: теория и практика
требования к работе: "Глава 1 Теоретические основы маркетинга отношений (сущность, содержание, правила, модели, методы, принципы). Создание, поддержание и развитие отношений с гостями
Объем до 40страниц
Глава 2 маркетинговая деятельность ООО Фреш тревел
1 Общая характеристика предприятия (история создания, развития, цели, задачи, особенности деятельности предприятия) - минимум 5 страниц
2 Финансово-экономическая характеристика предприятия (финансово-экономическая состоятельность за последние 2 года в сравнении -фин отчет предприятия). Показать финансовую устойчивость, кредитоспособность, прибыльность, рентабельность
3 Исследование вопроса в компании по теме диплома, разработка стратегии в предприятии. Особенности маркетинга отношений в Фреш Тревел
Глава 3
Совершенствование маркетинга в компании, пути, предложения.
Глава посвящена разработке (проекта, предложений, направлений) совершенствования, развития темы исследования, основные пути совершенствования имиджа)
Основные направления (пути) соверщенствования (развития) пробелмы в туристической компании (рекомендации, модели, схемы, механизмы по совершенствованию проблемы)
методичку предоставлю!
кол-во страниц: 60-90 страниц
шрифт 14, Таймс, интервал 1.5
кол-во источников: Пока не знаю, пусть будет не меньше 50
сноски: Пока не знаю, но пусть будут в квадратных скобках
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