Диплом Маркетинг отношений на примере ООО

1. ИНО (Институт непрерывного образования); МЭСИ (Московский государственный университет экономики, статистики и информатики)

факультет: Экономики и управления

номер курса: 4

тип работы: Диплом

предмет: Специальность: гостиничный и туристический бизнес

Тема: Маркетинг отношений на примере ООО "Фреш Тревел"

работа содержит: теория и практика

требования к работе: "Глава 1 Теоретические основы маркетинга отношений (сущность, содержание, правила, модели, методы, принципы). Создание, поддержание и развитие отношений с гостями

Объем до 40страниц

Глава 2 маркетинговая деятельность ООО Фреш тревел

1 Общая характеристика предприятия (история создания, развития, цели, задачи, особенности деятельности предприятия) - минимум 5 страниц

2 Финансово-экономическая характеристика предприятия (финансово-экономическая состоятельность за последние 2 года в сравнении -фин отчет предприятия). Показать финансовую устойчивость, кредитоспособность, прибыльность, рентабельность

3 Исследование вопроса в компании по теме диплома, разработка стратегии в предприятии. Особенности маркетинга отношений в Фреш Тревел

Глава 3

Совершенствование маркетинга в компании, пути, предложения.

Глава посвящена разработке (проекта, предложений, направлений) совершенствования, развития темы исследования, основные пути совершенствования имиджа)

Основные направления (пути) соверщенствования (развития) пробелмы в туристической компании (рекомендации, модели, схемы, механизмы по совершенствованию проблемы)

методичку предоставлю!

кол-во страниц: 60-90 страниц

шрифт 14, Таймс, интервал 1.5

кол-во источников: Пока не знаю, пусть будет не меньше 50

сноски: Пока не знаю, но пусть будут в квадратных скобках