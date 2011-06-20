Диплом программирование

Тема: Проблемы взаимосвязи общественного и индивидуального сознания в свете современной философской науки план и требования - во вложении Пишите цену и минимальный срок написания
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Высылаю Вам скан моего задания на диплом и скрипт .php.
Тема диплома "Сбор и анализ статистических данных поисковой системы"
Расскажу суть. Я работаю в компании, которая занимается продвижением сайтов в поисковых системах.
Для начала работы с сайтом надо определиться с ключевыми словами, по которым будут находить сайт, и узнать количество запросов (статистику) по каждому из них.
к примеру, запрос "мебель Нижний Новгород".
количество запросов можно посмотреть в специальном сервисе Яндекса www.wordstat.yandex.ru
вводите ключевое слово, Enter и показывается количество запросов за последний месяц.
мебель Нижний Новгород 12 291 запросов.
Единственный минус этого сервиса - каждое слово нужно просматривать отдельно.
Программисты нашей компании создали сайт-программу-базу, в котором есть множество функций.
Одна из них - сбор статистики нескольких ключевых слов за раз.
Вводим список слов, просматривается каждое слово, обращается к сервису Яндекса, спрашивает статистику, выводит её на сайте по каждому слову, выставляет слова по мере убывания статистики, убирает повторяющиеся слова.
Вторая функция анализ на геозависимость.
"Геозависимость запроса определить достаточно просто. Загляните в расширенный поиск Яндекса и укажите поочередно несколько регионов. Если выдача будет разной для каждого региона, введенный вами запрос геозависим."
Опять же несколько запросов за раз сразу определает, геозависимы они или неоНЕзависимы.
По диплому надо просто написать текстовку по данным материалам.
из четвёртого пункта (содержания) надо написать пункты 2, 3, 4.
Остальное сам напишу, наверно.
срок 6 дней
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителяЗакрыт12 лет назад
1. ИНО (Институт непрерывного образования); МЭСИ (Московский государственный университет экономики, статистики и информатики) факультет: Экономики и управления номер курса: 4 тип работы: Диплом предмет: Специальность: гостиничный и туристический бизнес Тема: Маркетинг отношений на примере ООО "Фреш Тревел" работа содержит: теория ...Закрыт12 лет назад
- $27
Курсовая на тему: На выбор из 49 предложенных ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ: - Антиплагиат не меньше 80% - Объем не менее 20 стр. - 2 главы и 3 - 4 подраздела - Минимум 1 стр. на ...Завершен12 лет назад
Задание: Выполнить Отчет по преддипломной практике Организация. ОАО"Новосибирскэнерго" тема: Стратегия найма персонала и оценка ее эффективности. ПРОГРАММА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ (методика) по специальности «Менеджмент организации» находиться по ссылки: http://depositfiles.com/files/ivmyu1ag1 дрес для принятия заявок: [email protected] Подобные работы появляются в течении ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Реферат Обзоры с точки зрения экспортной ориентации. Молочная продукция из России 5-7 страниц 1. что за продукция 2. какие преимушества 3. где востребовано 4. в каком объеме 5. какие организации занимаються поставкамиРефераты, Курсовые и Дипломы9 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно диплом на тему "Пятиэтажный жилой дом" Сроки 1 день.... оплата по договоренности.....Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт12 лет назад
Тема 1: Организация торговли керамическими товарами 15 стр. Тема 2: Организация торговли мороженным 15 стр. В каждой работе: (титульный лист (по середине реферат и название ), введение, основная часть(2-3 главы), заключение, список литературы) Уникальность не важна. Срок ...Рефераты, Курсовые и Дипломы11 заявокЗакрыт12 лет назад
Диплом "Договор аренды зданий и сооружений, его гражданский аспект" Объем - 80 стр. Пишите цены и срокиРефераты, Курсовые и Дипломы12 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен диплом по культурологии. Курс Советской культуры. Рассматриваемый период - поздний СССР Тему готова предоставить заинтересовавшимся Качество высокое Количество страниц 60-100 Сроки исполнения 1-1,5 мес Есть курсовая работа на эту же тему, которую можно использовать как основуРефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителяЗакрыт12 лет назад
- $50
Написать курсовую. Срок 21.06.11. Цена 30$. ...Закрыт12 лет назад