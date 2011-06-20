Диплом программирование

Высылаю Вам скан моего задания на диплом и скрипт .php.

Тема диплома "Сбор и анализ статистических данных поисковой системы"

Расскажу суть. Я работаю в компании, которая занимается продвижением сайтов в поисковых системах.

Для начала работы с сайтом надо определиться с ключевыми словами, по которым будут находить сайт, и узнать количество запросов (статистику) по каждому из них.

к примеру, запрос "мебель Нижний Новгород".

количество запросов можно посмотреть в специальном сервисе Яндекса www.wordstat.yandex.ru

вводите ключевое слово, Enter и показывается количество запросов за последний месяц.

мебель Нижний Новгород 12 291 запросов.

Единственный минус этого сервиса - каждое слово нужно просматривать отдельно.

Программисты нашей компании создали сайт-программу-базу, в котором есть множество функций.

Одна из них - сбор статистики нескольких ключевых слов за раз.

Вводим список слов, просматривается каждое слово, обращается к сервису Яндекса, спрашивает статистику, выводит её на сайте по каждому слову, выставляет слова по мере убывания статистики, убирает повторяющиеся слова.

Вторая функция анализ на геозависимость.

"Геозависимость запроса определить достаточно просто. Загляните в расширенный поиск Яндекса и укажите поочередно несколько регионов. Если выдача будет разной для каждого региона, введенный вами запрос геозависим."

Опять же несколько запросов за раз сразу определает, геозависимы они или неоНЕзависимы.

По диплому надо просто написать текстовку по данным материалам.

из четвёртого пункта (содержания) надо написать пункты 2, 3, 4.

Остальное сам напишу, наверно.

срок 6 дней