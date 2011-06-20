Курсовая работа. FoxPro.

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Тема: "Создание базы данных и организация управления информационной системой"

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12 лет назад
MVK
43 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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