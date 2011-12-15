Курсовой по информатике (создание сайта)

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Завершен4 заявки175 просмотров

Доброго дня!

Выполнение курсовой работы: создание макета сайта на html.

Требования к работе в приложении (та часть методички, которая относится к Macromedia Dreamwever).

Прошу озвучивать свою стоимость и указывать актуальные контакты для связи, если таковых нет в профиле. Желательно icq или скайп.

Время выполнения около 2-х недель.

HTML
14 лет назад
Vladimir2008
Владимир 
44 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

inna_lucky
Инна 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$25
12 дней
Сотрудничеством с Инной очень доволен! Работа выполнена качественно и в оговоренное время. Рекомендую!
Отличный заказчик: приятное общение, чёткое задание, незамедлительная оплата! надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Удачи Вам, Владимир!!!

Заявки фрилансеров

inna_lucky
Инна 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад