Курсовой по информатике (создание сайта)

Доброго дня!

Выполнение курсовой работы: создание макета сайта на html.

Требования к работе в приложении (та часть методички, которая относится к Macromedia Dreamwever).

Прошу озвучивать свою стоимость и указывать актуальные контакты для связи, если таковых нет в профиле. Желательно icq или скайп.

Время выполнения около 2-х недель.