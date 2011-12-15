Дипломная по медицине для мед.училища-2 Дополнительно будет методичка по содержанию и методичка по оформлению Есть сданная курсовая работа по теме диплома, объем курсовой 39 страниц, необходимо на основе курсовой ...
Курсовой по информатике (создание сайта)
Доброго дня!
Выполнение курсовой работы: создание макета сайта на html.
Требования к работе в приложении (та часть методички, которая относится к Macromedia Dreamwever).
Прошу озвучивать свою стоимость и указывать актуальные контакты для связи, если таковых нет в профиле. Желательно icq или скайп.
Время выполнения около 2-х недель.
Выбранный исполнитель
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