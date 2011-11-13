Реферат

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Завершен5 заявок266 просмотров

Предмет: региональная экономика и управление

Тема: Современное размещение промышленного производства.

Требование: новая литература 2008-2011, если в работе будут практические примеры, то они должны быть взяты только по г. Казани.

Цена: 300 руб.

14 лет назад
Nastya-Kaz
Анастасия 
49 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Brysnika
Татьяна 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$10
5 дней
Хочется порекомендовать Татьяну как опытного, ответственного, аккуратного исполнителя. Работу Татьяна выполнила строго в указанные сроки и полностью в соответствии с требованиями.
Анастасия - надежный и отвественный заказчик. Рекомендую сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Brysnika
Татьяна 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад