Курсовая по праву

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Завершен5 заявок195 просмотров

Курсовая с примерами, судебной практикой. 30-35 стр.

Тема: Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности: вопросы квалификации

Срок 5 ноября

14 лет назад
Tatisya
45 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Arturich
Артур 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$25
4 дня
Проект выполнен как всегда грамотно и точно по заданию. С автором приятно работать.
Великолепный заказчик, своевременная оплата и профессиональное отношение к делу, буду рад дальнейшему сотрудничеству, мои рекомендации! С уважением Артур.

Заявки фрилансеров

Arturich
Артур 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад