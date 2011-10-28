Курсовая с примерами, судебной практикой. 30-35 стр. Тема: Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности: вопросы квалификации Срок 5 ноября
Курсовая работа (стратегический менеджмент)
Тема: Разграничение и организация процесса стратегического планирования на корпоративном и бизнес уровнях.
Подробности в прикреплении.
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