Курсовая работа (стратегический менеджмент)

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Закрыт6 заявок215 просмотров

Тема: Разграничение и организация процесса стратегического планирования на корпоративном и бизнес уровнях.

Подробности в прикреплении.

Цена 800 руб.

14 лет назад
Nastya-Kaz
Анастасия 
49 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$25
3 дня

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад