Дипломный проект по общепиту

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Закрыт2 заявки160 просмотров

Дипломный проект по общепиту

Тема, план и все рекомендации в приложении

Клиент постоянный, поэтому очень важно качество работы как по раскрытию темы , так и по всем рекомендациям.

Срок сдачи всей работы 26.11.2011 г.до 02 часов ночи МСК.

Введение, заключение, список литературы обязателен.

Список литературы не менее 40 источников.

Объем работы 70-80 страниц основного текста +приложения

Оригинальность работы 80% .

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями.

14 лет назад
Iskatel777
45 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

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