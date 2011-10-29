Дипломная по медицине для мед.училища-2 Дополнительно будет методичка по содержанию и методичка по оформлению Есть сданная курсовая работа по теме диплома, объем курсовой 39 страниц, необходимо на основе курсовой ...
Дипломный проект по общепиту
Дипломный проект по общепиту
Тема, план и все рекомендации в приложении
Клиент постоянный, поэтому очень важно качество работы как по раскрытию темы , так и по всем рекомендациям.
Срок сдачи всей работы 26.11.2011 г.до 02 часов ночи МСК.
Введение, заключение, список литературы обязателен.
Список литературы не менее 40 источников.
Объем работы 70-80 страниц основного текста +приложения
Оригинальность работы 80% .
Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.
В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.
Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.
Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.
Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями.
Заявки фрилансеров
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