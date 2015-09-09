Дипломная по медицине для мед.училища-2

Дополнительно будет методичка по содержанию и методичка по оформлению

Есть сданная курсовая работа по теме диплома, объем курсовой 39 страниц, необходимо на основе курсовой сделать диплом

также нужна презентация к диплому на 20–25 слайдов

Основное требование: ссылки на источники литературы подстрочные, внизу страницы

информация, данные нужны по действующему кодексу по последним изменениям закона,

все сделать точно по плану и рекомендациям методички, без «воды», больше анализа темы.

Список литературы не менее 35 источников.

Введение, заключение, ссылки подстрочные, список литературы обязателен не ранее 2010 года

Обязательно:

1.Во введении обязательно: актуальность темы, предмет, объект исследования, цели и задачи, разработанность другими авторами.

2.Количество глав по опыту автора и нужен план диплома предварительно для согласования

3.В конце каждой главы вывод по содержанию главы.

4.В заключении отдельно прописать ответы по поставленным задачам.

Объем не менее 50–60 страниц.(не менее 50 и не более 60) Текста, не считая приложений.

приложения нужны 5–7 страниц

Ссылки на литературу не менее чем на каждой второй странице работы.

Оригинальность работы по антиплагиату не менее 70% .

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с рекомендациями по оформлению.

Срок сдачи всей работы до 15.04.2015 г. до 02 часов ночи МСК

Планируемый бюджет 4000 руб.