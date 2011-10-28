Диплом по сетевым технлогиям

Необходим исполнитель который возмется за разработку диплома по теме "Моделирование технологий Frame Relay и ATM".

Обьем 70-100 страниц.

Собственно суть диплома в написании программы которая будет моделировать эти 2 технологии передачи данных, в ней будут задаваться какие то параметры сети, строится график.

Прежде всего инетересуют исполнители которые хорошо знакомы с данной предметной областью.

К сожалению выбрал направление не по специальности, по этому и от исполнителя хочется так же услышать какие то предложения и идеи наработок.