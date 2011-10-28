Тема: Разграничение и организация процесса стратегического планирования на корпоративном и бизнес уровнях. Подробности в прикреплении. Цена 800 руб.
Диплом по сетевым технлогиям
Необходим исполнитель который возмется за разработку диплома по теме "Моделирование технологий Frame Relay и ATM".
Обьем 70-100 страниц.
Собственно суть диплома в написании программы которая будет моделировать эти 2 технологии передачи данных, в ней будут задаваться какие то параметры сети, строится график.
Прежде всего инетересуют исполнители которые хорошо знакомы с данной предметной областью.
К сожалению выбрал направление не по специальности, по этому и от исполнителя хочется так же услышать какие то предложения и идеи наработок.
Заявки фрилансеров
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