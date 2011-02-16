Необходимо переделать Экономическую и БЖД части для диплома. Есть примеры. В экономической части нужно поменять стоимость оборудования и заменить его на более современное (компьютерная техника), увеличить/уменьшить часы работы и провести расчеты по ...
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужен качественный рерайтинг теоретической части диплома (стр. 5 -87). Темы затронутые в теоретической части - "Электронный учебник", "Анимация" и "Виды анимации". Требуется соблюсти все темы затронутые в теоретической части, следуя оглавлению. Уникальность текста ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $250
Необходим исполнитель который возмется за разработку диплома по теме "Моделирование технологий Frame Relay и ATM". Обьем 70-100 страниц. Собственно суть диплома в написании программы которая будет моделировать эти 2 технологии передачи данных, в ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $70
Необходимо разработать программу по считыванию информации с файла. Формат файла специфический (есть описание формата и его структуры), но по сути это обычный бинарный файл. Необходимо разработать интерфейс программы, в котором бы выводилась вся информация содержащаяся ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен14 лет назад