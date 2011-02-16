tadius89

Леонидович tadius89

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Переделать экономическую и БЖД части диплома

    Необходимо переделать Экономическую и БЖД части для диплома. Есть примеры. В экономической части нужно поменять стоимость оборудования и заменить его на более современное (компьютерная техника), увеличить/уменьшить часы работы и провести расчеты по ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен качественный рерайтинг

    Нужен качественный рерайтинг теоретической части диплома (стр. 5 -87). Темы затронутые в теоретической части - "Электронный учебник", "Анимация" и "Виды анимации". Требуется соблюсти все темы затронутые в теоретической части, следуя оглавлению. Уникальность текста ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Диплом по сетевым технлогиям

    $250

    Необходим исполнитель который возмется за разработку диплома по теме "Моделирование технологий Frame Relay и ATM". Обьем 70-100 страниц. Собственно суть диплома в написании программы которая будет моделировать эти 2 технологии передачи данных, в ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка программы на языке Cи

    $70

    Необходимо разработать программу по считыванию информации с файла. Формат файла специфический (есть описание формата и его структуры), но по сути это обычный бинарный файл. Необходимо разработать интерфейс программы, в котором бы выводилась вся информация содержащаяся ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

Bolden
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$70
10 баллов
11 лет назад
Разработка программы на языке Cи
Корректно поставленная задача. Своевременная оплата. Адекватный заказчик, с которым приятно работать.
Человек отвественно подошел к поставленной задаче, несмотря на отсутствие конкретной документации которая была необходима для выполнения проекта. Работа была выполнена в кратчайшие сроки. Остался очень доволен, обязательно продолжу сотрудничество.
Ответный отзыв
hochu_bablo
Василий 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$120
10 баллов
13 лет назад
Нужен качественный рерайтинг
Работа с Игорем принесла одно удовольствие. Грамотный заказчик, ответственный человек, быстро решает возникающие вопросы. Оплата произведена очень быстро. Спасибо за сотрудничество. Рекомендую
Остался очень доволен выполненной работой. Исполнитель приятен в общении и качественно подошел к выполнению работы. Буду обращаться в дальнейшем.
Ответный отзыв