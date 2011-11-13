Приватный для Филиповой Елены (криминалистика)

Новый проект выполнен Еленой серьезно и качественно! Все требования по ТЗ и мои пожелания учтены полностью, Елена сделала все на высоком уровне! Второй мой проект с Еленой только подтвердил мое мнение, что она знающий и очень компетентный специалист! Рекомендую всем заказчикам обращаться за помощью к Елене по юридической тематике! Все ОТЛИЧНО!!!!!! Ставлю снова 10 баллов! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн