Дорисовать картинку в архикаде.

3D-графикаЗавершен5 заявок234 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть готовая картинка в архикаде, которая прилагается ниже.

на ней нужно дорисовать перила на лестнице.

Данную доделку нужно сделать быстро, жду от вас предложения с ценой и сроками

13 лет назад
leCnik
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов
Выбранный исполнитель
weselkow
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$5
1 день
Работа была выполнена на 5+++, быстро, качественно и не дорого, что вдвойне приятно))) очень рекомендую Андрея, как профессионала в своей области.
Интересный проект, всегда нравится делать все что связано с детьми и весельем. Спасибо Алексею!
  • Похожие заказы

  • Визуализация ландшафта в 3D-программе

    Срочно требуется визуализировать часть ландшафта участка с архитектурными элементами и посадками. есть генпланы, эскизы от руки, "пластилиновая болванка" в 3Dmax. нужен специалист. В предложении укажите Ваши расценки на подобную работу и ссылки на примеры работ. (желательно из Москвы, ...

    3D-графика9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Отрисовка ряда диаграмм

    $30

    Необходимо отриосвать несколько диаграм для перезентации в презентабельном виде. Диаграмы нужны для презентации power point. Дедлайн - четверг. всего порядка 16 штук

    3D-графика1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Визуализация интерьера

    Требуется визуализация интерьера по чертежу и референсам исполнить нужно в ограниченный срок 1 день!

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужно подправить модель 3d max

    $50

    Нужно подправить модель 3d max. Тестовый оплачиваемый обьём. По результатам работы возможно долговременное сотрудничество.

    3D-графика41 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • 3D кузов грузового автомобиля

    $50

    Компания занимается доставкой воды в бутылях 18,9 литра на дом и в офис. Задача: реклама на бортах автомобиля доставки Мерседес 308 "почтовик". Чего хочу: Представьте себе, что стенки кузова нет!!! Вы видите что внутри: полки, ...

    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • 3D визуализация внутриутробного развития ребенка

    $250

    Необходимо создать 3D иллюстрации для сервиса сайта – календарь беременности, каждая иллюстрация должна отражать процесс происходящий на каждой неделе беременности в организме женщины, начиная от зачатия до рождения. Пример того как хотелось бы это видеть ...

    3D-графика10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сцены flash-игры

    Необходимо разработать дизайн сцены для quest flash игры. Сцена является жилой комнатой, содержащей множество предметов, некоторые из которых будут являться игровыми. Данные предметы не должны выделятся из общего фона, задачей игрока будет найти их среди ...

    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка/отрисовка робота

    В первую очередь интересует стоимость создания 3-D модели робота приблизительно вот такого плана http://www.istockphoto.com/stock-photo-12429038-robots.php Всем отписавшимся спасибо.

    3D-графика17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад