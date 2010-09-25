Дизайн сцены flash-игры

Необходимо разработать дизайн сцены для quest flash игры. Сцена является жилой комнатой, содержащей множество предметов, некоторые из которых будут являться игровыми. Данные предметы не должны выделятся из общего фона, задачей игрока будет найти их среди прочих.

Главным требованием к дизайну является реалистичность графики (не мультяшный стиль) - может быть как иллюстрацией так и 3д-рендерингом.

Ориентировочный размер сцены 600х500px

Для игры будет нужно несколько таких сцен, будет уточнено позднее.

От участников, прошу оставлять оценки на дизайн одной сцены и ссылки на примеры своих работ в таком стиле.

На вопросы могу ответить в ЛС.