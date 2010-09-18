Нарисовать 3D дом

3D-графикаЗакрыт12 заявок419 просмотров
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Нужна флешка 3D дома. Которую можно будет вращать по кругу и вверх вниз. Интересует цена с расширением как для сайта. Так и большого расширения что б можно было снять видео. Детализация как на картинке ести дополнительные картинки. Пишите на [email protected]

13 лет назад
mushko_k
Михаил 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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