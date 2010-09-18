3D Графика / 3D Моделирование /Плакат комплекса недвижимости

Нужен плакат, на котором изображено 10 разных домов (дома прилегают к друг другу-как на примере), дома должны быть не точь точь как на приложенной фотографии, но очень на них похожими (Copyright). На первом-втором этажах должны быть магазины- как на приложенных иллюстрациях, выше еще 4 этажа. В общем должно быть шесть этажей, на последнем этаже/крыше должна быть терраса.

Перед домами должен быть тротуар, дорога и парковка. Рисунок от парковки в сторону домов. По тротуару должны ходить люди. Самый первый дом с права, должен изобразится с поворотом на право (с углом), как на примере в пдф. Дома должны быть 5-6 этажными (не меньше не больше) В пдф так же примеры террасы на верхних этажах и вида домов.

Прошу обратить внимания на то, что дома разные по высоте, по размеру окон, по облицовки (кирпич, штукатурка, платы, итд.). Перед домами не должно быть сада-зелени как на иллюстрациях в пдф, а магазины. один или два дома-могут иметь фасадные зонтики или стульчики с столиками типа- кафе.

К архитектору еще не обращались- плакат нужен для поиска инвесторов строительства, надо показать как примерно будет выглядеть улица после застройки. Поэтому нужен опыт и фантазия- так как работать придется без плана. На данный момент только такое краткое описание-более подробное после Ваших предложений, если есть вопросы задавайте-отвечу быстро.

П.С. первоначально проект был опубликован под рубрикой: ландшафтный дизайн- посоветовали поместить проект в рубрику 3Д. От Вас нужны приблизительные сроки, портфолио, цена. Оплата будет поэтапной. Заранее благодарю за предложения :)