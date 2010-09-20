Изображение cистемного блока в трехмерном виде

Здраствуйте Нужно составить ген.план(чертежи) Предоставляю фото,размеры комнат Жду ваших предложений На счет оплаты договоримся Оплата в любом виде:Наличные, банковский перевод,интернет кошельки. Все кто заинтересован пишите тут либо вот мои данные: icq - 423-383-744 Цену услуги попрошу озвучить сразу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срок: понедельник (20.09.10)
Цена: 1500 руб.
http://www.technotrade.ru/prodimgs/2009/21654.jpeg
нужно сделать изображение Системного блока в трехмерном виде на белом фоне, без окружения.
Корпус.
Тип: minitower, преобладающий цвет корпуса черный, с серебристыми вставками.
На передней панели корпуса должен быть логотип производителя компьютера (или его торговая марка), выполненный методом промышленной штамповки (не наклейка).
Размеры: не более 420х175х360 мм, внешние отсеки 5,25 дюйма не менее 2 шт.
Внешние отсеки должны быть с защитными шторками, не мешающими установке и работе в отсеках оптических приводов DVD.
Кнопки управления оптическими приводами находятся на боковой части передней панели, для исключения их случайного нажатия.
На передней панели корпуса должны быть:
- карт-ридер, являющийся неотъемлемой частью передней панели корпуса компьютера.
- кнопка включения с подсветкой по периметру для индикацией состояния работ
- разъёмы usb – не менее 2 шт., выведены на верхнюю часть передней панели.
- разъёмы аудио – не менее 2 шт. выведены на верхнюю часть передней панели.
На верхней части корпуса должны быть:
- прорезиненная панель с логотипом производителя (товарной маркой), для установки внешних компактных периферийных устройств.
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