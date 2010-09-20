Изображение cистемного блока в трехмерном виде

Срок: понедельник (20.09.10)

Цена: 1500 руб.

http://www.technotrade.ru/prodimgs/2009/21654.jpeg

нужно сделать изображение Системного блока в трехмерном виде на белом фоне, без окружения.

Корпус.

Тип: minitower, преобладающий цвет корпуса черный, с серебристыми вставками.

На передней панели корпуса должен быть логотип производителя компьютера (или его торговая марка), выполненный методом промышленной штамповки (не наклейка).

Размеры: не более 420х175х360 мм, внешние отсеки 5,25 дюйма не менее 2 шт.

Внешние отсеки должны быть с защитными шторками, не мешающими установке и работе в отсеках оптических приводов DVD.

Кнопки управления оптическими приводами находятся на боковой части передней панели, для исключения их случайного нажатия.

На передней панели корпуса должны быть:

- карт-ридер, являющийся неотъемлемой частью передней панели корпуса компьютера.

- кнопка включения с подсветкой по периметру для индикацией состояния работ

- разъёмы usb – не менее 2 шт., выведены на верхнюю часть передней панели.

- разъёмы аудио – не менее 2 шт. выведены на верхнюю часть передней панели.

На верхней части корпуса должны быть:

- прорезиненная панель с логотипом производителя (товарной маркой), для установки внешних компактных периферийных устройств.