Визуализация эскиза красного уголка

3D-графикаЗакрыт16 заявок330 просмотров
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Нужно сделать визуализацию красного уголка по приложенному эскизу, эскиз, правда, плохого качества, но это все что есть. В верхней части резные элементы придется додумать самим. На место икон нужно вставить картнки икон, которые я скину дополнительно. Резные элементы на нижней части (дверцах) нужно сделать в стиле верхней части. Красный уголок ставится в угол комнаты, по этому передняя часть его шире задней. На визуализации красный уголок должен быть из темного дерева. Вроде все. В предложениях указывайте пожалуйста стоимость и сроки, задавайте вопросы, если чтото не понятно.

13 лет назад
Ikaria
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
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