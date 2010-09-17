Визуализация эскиза красного уголка

Нужно сделать визуализацию красного уголка по приложенному эскизу, эскиз, правда, плохого качества, но это все что есть. В верхней части резные элементы придется додумать самим. На место икон нужно вставить картнки икон, которые я скину дополнительно. Резные элементы на нижней части (дверцах) нужно сделать в стиле верхней части. Красный уголок ставится в угол комнаты, по этому передняя часть его шире задней. На визуализации красный уголок должен быть из темного дерева. Вроде все. В предложениях указывайте пожалуйста стоимость и сроки, задавайте вопросы, если чтото не понятно.