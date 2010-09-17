Визуализация эскиза красного уголка

Есть: два фото окраины города с вертолета. На фото видно место, которое огорожено и подлежит сносу. Задача: на основе этого фото сделать 3D-макет этой части города + на место сноса вставить необходимые нам части будущих ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать визуализацию красного уголка по приложенному эскизу, эскиз, правда, плохого качества, но это все что есть. В верхней части резные элементы придется додумать самим. На место икон нужно вставить картнки икон, которые я скину дополнительно. Резные элементы на нижней части (дверцах) нужно сделать в стиле верхней части. Красный уголок ставится в угол комнаты, по этому передняя часть его шире задней. На визуализации красный уголок должен быть из темного дерева. Вроде все. В предложениях указывайте пожалуйста стоимость и сроки, задавайте вопросы, если чтото не понятно.
- Похожие заказы
- 3D-графика1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Смотрите вложение. Нужен чертеж и 3d модель. Жду цену и срок.....Уточняю надо и 2D и на основе этого 2D 3DЗакрыт13 лет назад
- $500
Задача сделать коллаж, образец см. во вложении... Исходник нужен в 3дмахе, с виреем Нужно предложить свои идеи, а также сделать пару вариантов по нашим идеям. В частности из соковыжималки (http://www.ladomir.ru/37.html) сделать корабль/модуль, который садиться на Марс, двигатели, пыль, ...Завершен13 лет назад
- $50
Срок: понедельник (20.09.10) Цена: 1500 руб. http://www.technotrade.ru/prodimgs/2009/21654.jpeg нужно сделать изображение Системного блока в трехмерном виде на белом фоне, без окружения. Корпус. Тип: minitower, преобладающий цвет корпуса черный, с серебристыми вставками. На передней панели корпуса должен быть логотип ...3D-графика17 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Здраствуйте Нужно составить ген.план(чертежи) Предоставляю фото,размеры комнат Жду ваших предложений На счет оплаты договоримся Оплата в любом виде:Наличные, банковский перевод,интернет кошельки. Все кто заинтересован пишите тут либо вот мои данные: icq - 423-383-744 Цену услуги попрошу озвучить сразу.3D-графика2 исполнителяЗакрыт13 лет назад
Для изготовления прессформы требуется срочно сканирование детали и создание ее 3д модели и математики в соответствующей программе. предпочтительный место жительства исполнителя - Тольятти. Самара, Москва оплата в соответствии с вашим предложением3D-графика7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $670
Требуется визуализатор интерьера коттеджа, около 14 помещений, площадь около 270 м.кв. Допускается использование готовых моделей. Необходима фотореалистичная визуализация. Vray и т.д.... цена до 1000-1500 руб. за помещение. До 20 тыс. руб. за проект. Постоянное сотрудничество.3D-графика42 заявкиЗакрыт13 лет назад
Игра будет на тему Второй Мировой, что само по себе многим может быть интересно. Сражаются РККА и Верхмахт. Ищу дизайнера с опытом отрисовки карт и сражений на этих самых картах. Что надо будет сделать: - поле боя: ...3D-графика11 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать, что бы надпись "vip" была объемной и вращалась с бликом. с вас цена и срокиЗавершен13 лет назад
- $500
Задача: Нужна 3Д модель человека, которая будет вращаться. Все должно быть просто в навигации. Пользователи которые будут использовать эту модель должны выбрать определенный орган или часть тела которая их беспокоит и при наведении на ...3D-графика8 заявокЗакрыт13 лет назад