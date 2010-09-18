Сделать логотип объёмным

Задача сделать логотип компании объемным. Логотип в кривых и сплайнах 3дМаха в приложении. Задача не просто сделать его с толщиной, а сделать его шарообразным или близко к этой форме, но чтобы при фронтальной проекции он был без искажений.

Исходник нужен в 3дМахе.

Оплата с ЯД