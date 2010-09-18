Сделать логотип объёмным

3D Графика / 3D Моделирование /Плакат комплекса недвижимости Нужен плакат, на котором изображено 10 разных домов (дома прилегают к друг другу-как на примере), дома должны быть не точь точь как на приложенной фотографии, но очень на ...
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Задача сделать логотип компании объемным. Логотип в кривых и сплайнах 3дМаха в приложении. Задача не просто сделать его с толщиной, а сделать его шарообразным или близко к этой форме, но чтобы при фронтальной проекции он был без искажений.
Исходник нужен в 3дМахе.
Оплата с ЯД
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