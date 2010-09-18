Сделать логотип объёмным

$20
3D-графикаЗакрыт16 заявок440 просмотров
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Задача сделать логотип компании объемным. Логотип в кривых и сплайнах 3дМаха в приложении. Задача не просто сделать его с толщиной, а сделать его шарообразным или близко к этой форме, но чтобы при фронтальной проекции он был без искажений.

Исходник нужен в 3дМахе.

Оплата с ЯД

13 лет назад
Runay
Россия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов
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