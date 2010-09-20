Сделать анимацию выбегающих персонажей для игры

Требуется разработать анимацию выбегающих реалистичных персонажей для flash игры (2D) стрелялки (тира).

То есть будет фотография района города (фон игры) и из-за домов, переулков и т.п. должны выбегать люди (хорошие и плохие).

Что требуется сделать:

1) На основе ваших (или имеющихся у вас) 3D моделей людей (модели должны быть реалистичные) сделать анимацию для 10 персонажей (сама модель может быть одна или к примеру мужчина и женщина, отличаться может только вид/цвет одежды, прически, цвет кожи и т.п.)

2) Требующиеся анимации:

2.1 Анимация выбегающего персонажа - персонаж выбегает и наставляет на нас (мы как бы смотрим из глаз) пистолет и стреляет

Должна быть 2-3 разные анимации такого плана, то есть к примеру выбегание персонажа 1)слева, 2)справа, 3) выпрыгивание (перелезание) через препятствие (к примеру из люка) 4) для мирного персонажа - пробегание по улице (слева направо и наоборот)

2.2 Анимация убивания персонажа - то есть когда игрок стреляет прицелом в персонажа он падает как будто его пристрелили (к примеру хватаясь за живот или сердце)

На выходе от вас нам нужно: набор PNG файлов-кадров для каждой анимации с прозрачным фоном для использования во Flash.

Пример игры с похожими персонажами:

http://www.kdcompany.ru/flash/game_0.swf (это не сама игра, а видео запись с игры)

Но у них вестерн, а нам нужны СОВРЕМЕННЫЕ персонажи, игра будет в современном городе.