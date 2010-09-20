Сделать анимацию выбегающих персонажей для игры

Нужно сделать модель иконы блаженной Матроны Московской. нимб, рамку и фон делать не нужно. ссылки на икону http://img-fotki.yandex.ru/get/3103/andrey631.14/0_1d48f_905f60c8_-3-XL.jpg ссылки на фото http://irusalimland.blogmetro.ru/files/2009/07/3efd09fd9acca86a.jpg http://www.rel.gr/photo/albums/userpics/10057/b.jpg http://likirussia.ru/images/och/ef5c98e2d76b8225ce118c3510df8e37.jpg Модель нужна для фрезеровки на фрезерно-гравировальном станке. размер готового изделия ориентировочно 20х16 см. максимальная глубина барельефа ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать анимацию выбегающих реалистичных персонажей для flash игры (2D) стрелялки (тира).
То есть будет фотография района города (фон игры) и из-за домов, переулков и т.п. должны выбегать люди (хорошие и плохие).
Что требуется сделать:
1) На основе ваших (или имеющихся у вас) 3D моделей людей (модели должны быть реалистичные) сделать анимацию для 10 персонажей (сама модель может быть одна или к примеру мужчина и женщина, отличаться может только вид/цвет одежды, прически, цвет кожи и т.п.)
2) Требующиеся анимации:
2.1 Анимация выбегающего персонажа - персонаж выбегает и наставляет на нас (мы как бы смотрим из глаз) пистолет и стреляет
Должна быть 2-3 разные анимации такого плана, то есть к примеру выбегание персонажа 1)слева, 2)справа, 3) выпрыгивание (перелезание) через препятствие (к примеру из люка) 4) для мирного персонажа - пробегание по улице (слева направо и наоборот)
2.2 Анимация убивания персонажа - то есть когда игрок стреляет прицелом в персонажа он падает как будто его пристрелили (к примеру хватаясь за живот или сердце)
На выходе от вас нам нужно: набор PNG файлов-кадров для каждой анимации с прозрачным фоном для использования во Flash.
Пример игры с похожими персонажами:
http://www.kdcompany.ru/flash/game_0.swf (это не сама игра, а видео запись с игры)
Но у них вестерн, а нам нужны СОВРЕМЕННЫЕ персонажи, игра будет в современном городе.
- Похожие заказы
- 3D-графика1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужна флешка 3D дома. Которую можно будет вращать по кругу и вверх вниз. Интересует цена с расширением как для сайта. Так и большого расширения что б можно было снять видео. Детализация как на картинке ести ...3D-графика12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Ищем исполнителя на проект, который опишу ниже. Необходимо сделать во флеше глобус. Какой примерно? Помните игрушку UFO? вот примерно такой же как там: http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=ufo%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0&stype=simage&img_url=gamestar.ru/images/galery/57617.jpg&spsite=fake-030-4008386.ru&p=0 . Мышкой человек сам может его прокрутить(право, лево...если по вертикали это ...3D-графика4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $20
Задача сделать логотип компании объемным. Логотип в кривых и сплайнах 3дМаха в приложении. Задача не просто сделать его с толщиной, а сделать его шарообразным или близко к этой форме, но чтобы при фронтальной проекции он ...3D-графика16 заявокЗакрыт13 лет назад
3D Графика / 3D Моделирование /Плакат комплекса недвижимости Нужен плакат, на котором изображено 10 разных домов (дома прилегают к друг другу-как на примере), дома должны быть не точь точь как на приложенной фотографии, но очень на ...3D-графика23 заявкиЗакрыт13 лет назад
В приложении два файла - раскадровка взрыва и входа в гипертоннель. Мне надо что-то аналогичное. По обоим картинкам необходимо оставить размеры одного кадра такими же, общее кол-во кадров (особенно для взрыва) может быть меньше, но ...3D-графика1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать модель 3d модель3D-графика14 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть готовые сцены в 3Ds MAX 2008 v-ray SP2 тектуры , прокси и т.д. всё есть, от вас только требуется переделать визуализацию под более фотореалистичноть. В прикреплённом файле см. рендеры Ссылка на ...3D-графика15 заявокЗакрыт13 лет назад
Для сайта компании, изготовляющей "умные дома", требуется трехмерный модуль для того, чтобы потенциальные заказчики могли наглядно оценить функции дома. Что входит в этот модуль? Несколько локаций. Первая - дом снаружи, с лужайкой, можно бассейном. Вторая - дом ...3D-графика8 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать визуализацию красного уголка по приложенному эскизу, эскиз, правда, плохого качества, но это все что есть. В верхней части резные элементы придется додумать самим. На место икон нужно вставить картнки икон, которые я скину ...3D-графика16 заявокЗакрыт13 лет назад