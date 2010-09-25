Нужны 2 картинки в 3D

Нужно сделать 2 картинки, похожие на представленные. (биология, бактерии в 3D)

Размер картинки при просчете не меньше 2500х2500 пиксел 72 точки.

Цветовая гамма в бактериях - такая же как на картинках.

Никакой особой формы и точности 3D моделей не нужно. Можно чисто сгенерировать - слямзать по быстрому бактерии как на прикрепленных картинках. Потом поиграть с цветами пересохраняя варианты...

Спасибо.