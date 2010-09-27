Обложка для электрооной книги

Нужно сделать 2 картинки, похожие на представленные. (биология, бактерии в 3D) Размер картинки при просчете не меньше 2500х2500 пиксел 72 точки. Цветовая гамма в бактериях - такая же как на картинках. Никакой особой формы и точности 3D ...