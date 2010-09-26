3D кузов грузового автомобиля

Компания занимается доставкой воды в бутылях 18,9 литра на дом и в офис.

Задача: реклама на бортах автомобиля доставки Мерседес 308 "почтовик".

Чего хочу: Представьте себе, что стенки кузова нет!!! Вы видите что внутри: полки, товар (бутылки), возможно человек..., но всё это наклейка на кузове.

Версия моих сотрудников прилагается, но это НЕ ТО. Нужен фотошоп и реальность.

Есть некоторый материал в Corole (логотип и т.д.), могу выслать.

Бюджет выделили слабый, всего 500 рублей....